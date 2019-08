Autofahrer mit 1,31 Promille in Wolfenbüttel unterwegs

Mit 1,31 Promille war ein Autofahrer am Dienstagabend in Wolfenbüttel unterwegs. Wie die Polizei berichtet, hatten Beamte den Mann in der Langen Straße angehalten und kontrolliert.

Die Polizisten bemerkten schnell, dass der Mann betrunken war – ein Alkoholtest bestätigte dies nochmal.

Als Folge musste der Mann eine Blutprobe abgeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Auch gegen die Halterin des Autos wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da sie sich ebenfalls im Auto befand und die Fahrt offensichtlich duldete.