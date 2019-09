Mut-Tour macht in Wolfenbüttel auf Depressionen aufmerksam

Eine Mut-Tour hat am Sonntag durch Wolfenbüttel geführt. Die fünf Radfahrer waren auf der letzten Etappe der Nord-Tour von Jena nach Braunschweig unterwegs. Ihr Ziel: Sie wollten ein Zeichen setzen im Umgang mit psychischen Erkrankungen. Sie machten auf Menschen mit Depression aufmerksam. In der Mittagszeit erreichten die Tandemfahrer Wolfenbüttel. Sie befanden sich auf der letzten Etappe der Nord-Tour. Die wiederum startete im Juni in...