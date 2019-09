Als bei Wolfenbüttel die Grenze geöffnet wurde

Mit einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Titel „Vom Rand der Republik in Deutschlands Mitte“ am 3. Oktober (Beginn 16 Uhr) im Lessingtheater wollen Stadt und Landkreis an die Tage der Grenzöffnung vor 30 Jahren und die Zeit danach erinnern. Kostenlose Karten für diese Veranstaltung gibt es ab sofort in der Theaterkasse am Stadtmarkt 7A. Persönliche Erinnerungen und Erfahrungen in Zusammenhang mit der ehemaligen innerdeutschen Grenze...