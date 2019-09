K513 bei Remlingen: Fahrer weicht aus und prallt gegen Baum

Remlingen. Ein Unbekannter ist in den Gegenverkehr geraten und hat somit einen 21-jährigen Autofahrer zum Ausweichen gezwungen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer ist beim Durchfahren einer Rechtskurve auf der Kreisstraße 513, Höhe des Asseschachtes, in den Gegenverkehr geraten. Ein 21-jähriger Autofahrer, der laut Polizeiangaben mit seinem Auto die Kreisstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Mann weicht aus und prallt gegen Baum

Hierbei geriet er auf den angrenzenden Grünstreifen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen Straßenbaum. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Am Auto des 21-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Hinweise an (05331) 9330.