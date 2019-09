Stadt und Kreis Wolfenbüttel sollen klimaneutral werden

„Alle fürs Klima!“: So lautet das Motto des großen weltweiten Klima-Aktionstages am 20. September. Am dritten globalen Klimastreik gibt es erstmals auch eine Veranstaltung in Wolfenbüttel von 10 bis 13 Uhr auf dem Stadtmarkt. Der von der Aktionsgruppe „Fridays for future“ verfasste Aufruf richtet sich an jede Generation – „an Kollegen, Angestellte und Arbeitgeber, Eltern und Nachbarn, an Lehrer und Wissenschaftler, Sportler und...