Polizei sucht Zeugen zu zwei Unfallfluchten in Wolfenbüttel

Die Polizei sucht Zeugen zu zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagnachmittag, zwischen kurz nach 16 und 17 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Straße am Rehmanger einen roten Skoda Citigo. Am Skoda war Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden. Ein weiterer unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen im Westring parkenden grauen Seat Ibiza und verursachte hier Schaden in Höhe von 1500 Euro. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: (05331) 9330.

