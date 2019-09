Kinder angeln Mäuse beim Kinderschutzbund in Wolfenbüttel

Am Samstag nach dem Weltkindertag kommen beim Kinderschutzbund in Wolfenbüttel die Kinder an einem Stand in der Innenstadt auf ihre Kosten: Wer angelt die meisten Mäuse? Wie läuft es sich auf einem Seil? Wer hält die Balance beim Durchklettern eines Reifens? Horst Polowiak hatte all die schönen...