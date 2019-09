Wolfenbüttel. Die Unbekannten zerkratzten das Dach und die Motorhaube eines VW Touran und die Motorhaube eines parkenden Mitsubishis in Wolfenbüttel.

Unbekannte zerkratzen zwei Autos in Wolfenbüttel

Bislang nicht ermittelte Täter beschädigten am Mittwochnachmittag laut Polizei zwischen 16 und 18.30 Uhr den Lack von zwei in der Keplerstraße zum Parken abgestellten Autos. So wurde von einem VW Touran der Lack auf dem Dach und auf der Motorhaube mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt.

Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen

Auch der Lack der Motorhaube eines dahinter parkenden Mitsubishis wurde zerkratzt. Gesamtschaden: zirka 2500 Euro. Hinweise an (05331) 9330.