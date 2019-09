Mit Erstbegehung Geschichte geschrieben

Schon einen Tag vor der offiziellen Öffnung des Grenzübergangs bei Mattierzoll am 12. November vor 30 Jahren hob sich dort für einige Zeit der Eiserne Vorhang am 11. November um die Mittagszeit. Das berichtete uns Wolfgang Roehl, der damals vor Ort war. Er schrieb uns: „Als wir am 11. November 1989...