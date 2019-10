Wolfenbütteler des Jahres 2019: Wählen Sie hier Ihre Favoriten!

Wolfenbüttel In den letzten Wochen haben wir außergewöhnliche Menschen aus Stadt und Landkreis Wolfenbüttel vorgestellt. Am Wochenende können Sie hier abstimmen.

Sie engagieren sich ehrenamtlich, sind für andere Menschen da, wenn sie gebraucht werden: In den vergangenen Wochen haben wir Ihnen außergewöhnliche Menschen aus der Stadt und dem Landkreis Wolfenbüttel vorgestellt. Am Samstag und Sonntag können Sie, liebe Leser, nun am Ende dieses Artikels abstimmen, wer es am meisten verdient hat, Wolfenbütteler des Jahres zu werden.

Bengin Hesko, Theaterleiter im Filmpalast Wolfenbüttel, ist für den Wolfenbütteler des Jahres nominiert. Foto: Shirin Schönberg

Herzenswunsch erfüllt: Der Kino-Betreiber Bengin Hesko (35) leitet den Filmpalast in Wolfenbüttel. Im Sommer dieses Jahres hat er dem 11-jährigen Julian, bei dem 2018 Leukämie diagnostiziert wurde, einen Herzenswunsch erfüllt, denn der Junge wollte seinen elften Geburtstag mit einem Kinobesuch feiern. Er lud den Jungen mit seiner Familie und vier besten Freunden zu seinem elften Geburtstag in den Filmpalast ein und spendierte nicht nur die private Filmvorführung, sondern auch Popcorn, Süßigkeiten und Getränke. Regelmäßig lädt er Schüler der Peter-Räuber-Schule und der IGS Wallstraße in den Filmpalast ein.

Dieter Kertscher - Chronist, Stadtführer, Buchautor - ist Kandidat für den Wolfenbütteler des Jahres. Foto: Jörg Kleinert

Erzähler der Geschichte: Dieter Kertscher (73) vermittelt sein Wissen über die Residenzstadt Wolfenbüttel. Er ist Chronist, Stadtführer, Buchautor und fasziniert von der Kartographie. Der pensionierte Katasteramtschef ist ein gefragter Ratgeber, Referent und Experte, dem die 900-jährige Geschichte Wolfenbüttels am Herzen liegt. Kertscher lässt die historischen Karten erzählen, ist in Sachen Regionalgeschichte ein wandelndes Lexikon. Er ist Vorsitzender der Aktionsagemeinschaft Altstadt. Sein Wissen über Festungen, Kasematten, Denkmäler und die Geschichte Wolfenbüttels als Gärtnerstadt schrieb er mehrfach nieder.

Valentin Jesske (von links), Pytrick Langpfahl, Philipp Bauer, Lennart Werner, Jakub Dziadek, Tim Kallenberger und Titus Kruse gehören zu den "Bademeistern". Die Gruppe kümmert sich um den Skaterplatz und bietet auch daneben viele Aktionen an. Foto: Frank Schildener

Ein Herz für Skater: Die „Bademeister“ sind eine Gruppe junger Erwachsener, die sich ehrenamtlich um den „Trashpark“ kümmert. Der Name kommt von einem Betreuer, der schon vor zehn Jahren im Bademeisterlook unterwegs war. Die Gruppe kümmert sich um den Skaterplatz, den sie liebeveoll „Trashpark“ genannt haben. Zu ihrem Tagesgeschäft gehört der Verleih von Skateboards und BMX-Fahrrädern sowie Schutzkleidung. In den Ferien bieten die „Bademeister“ Anfängerkurse für Skater. Die Gruppe organisiert auch Konzerte und Veranstaltungen wie „Umsonst und Draußen“, „Walpurgiskrach“ und „Rave mit Dave“.

Philipp Bräuer aus Leinde engagiert sich in der Schülerratsvertretung (SVR) des Gymnasiums im Schloss und im Jugendparlament. Foto: Jörg Kleinert

Starke Meinung: Philipp Bräuer (17) engagiert sich in der Schülerratsvertretung (SVR) des Gymnasiums im Schloss und im Jugendparlament. Soziales Engagement wird bei ihm groß geschrieben. Im SVR vertritt er die Schülerinteressen, setzt sich für Mülltrennung und die Umstellung auf Recycling-Papier ein. Im Jugendparlament hilft er, das Kulturcafé Veränderbar zu schaffen. In der Veränderbar kümmert er sich ehrenamtlich um Marketing, Technik, Ausstellungen und die Instagram-Präsenz. Wegen des bevorstehenden Abiturs wolle er einen Gang zurückschalten, sich dann aber beim Summertime-Festival weiter einbringen.

Vivian Till-Geiser arbeitet mit psychisch kranken Menschen und hilft Anderen auch in ihrer Freizeit. Foto: Frank Schildener

Die Menschenfreundin: Vivian Till-Geiser (27) arbeitet mit psychisch kranken Patienten und engagiert sich auch in ihrer Freizeit für Menschen, die Hilfe brauchen. Sie ist Krankenschwester in der Psychiatrie. In einem Schulpraktikum kümmerte sie sich um Demenzkranke. In ihrer Freizeit trifft sie sich mit dem 21-jährigen Nico, der an spinaler Muskelatrophie erkrankt ist. Sie betreute ihn während der Schulzeit, trug seinen Ranzen. Durch ihre Ausbildung konnte sie ihm auch später professionell helfen. Sie zog ihn an, schnitt das Essen, leerte den Katheter. Sie begleitete ihn auf Reisen wie zuletzt nach Kopenhagen, für die sie ihren Urlaub nutzte.

Martin Böye sorgt für die passende Infrastruktur beim Summertime-Festival. Außerdem engagiert er sich in der DLRG. Foto: Jörg Kleinert

Ein Festival-Macher: Martin Böye (24) packt beim Wolfenbütteler Summertime-Festival und bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) an. Der Ostfalia-E-Technik-Student gehört in führender Funktion der Infrastrukturgruppe des Summertime-Festivals an. Zuständig ist er für Strom, Wasser, Anlieferungen von Waren und den Haushalt. 2012 fing er ehrenamtlich bei der DLRG an, ist heute technischer Leiter der Ausbildung für 200 Jugendliche, bildet den Trainernachwuchs aus. Er organisiert den „Rock am Beckenrand“ im Harz. Zudem engagiert er sich für die Sportjugend Braunschweig. Auch nach dem Studium will er Ehrenamtler bleiben.

Ille Schneider organisiert die Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche. Foto: Jörg Kleinert

Gespür für Bücher: Ille Schneider (63) organisiert seit 2007 die Wolfenbütteler Kinder- und Jugendbuchwoche. Zur Premiere gab es damals 60 Autoren-Lesungen in Stadt- und Landkreis-Schulen. Die Idee ist, das Lesen junger Menschen zu fördern und ihnen Begegnungen mit Autoren zu verschaffen. Autoren und ihre Werke müssen ausgesucht werden. Für sie wird ein Fahrdienst zu den Schulen organisiert. In mehr als 100 Veranstaltungen erreichen die Autoren rund 4000 Kinder. Die Kinder- und Jugendbuchautoren, die aus ganz Deutschland anreisen, genießen während der Buchwoche Einzelbetreuung durch die 14 Arbeitskreismitglieder.

Annette Goslar, Leiterin des Aha-Erlebnismuseums, ist Kandidatin bei der Wahl zum Wolfenbütteler des Jahres. Foto: Shirin Schönberg

Mit allen Sinnen: Die Museumsleiterin Annette Goslar (58) setzt sich im Aha-Erlebnismuseum für Kinder und Jugendliche ein. Die Kindermuseumsmacherin und ehrenamtliche Leiterin sorgt dafür, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene die Welt mit allen Sinnen begreifen, lernen, lachen und forschen. Das Kindermuseum wurde 2000 gegründet. Seitdem bringen die Forscher-Kids, eine Gruppe interessierter Kinder und Jugendlicher, ihre Ideen ein. Sie probieren aus, was die Besucherkinder in der nächsten Mitmach-Ausstellung vorfinden werden. Die Themen reichen von „Zeit“ bis zum „ökologischen Fußabdruck“. Bis zu 30 Ehrenamtliche sind im Einsatz.

Das Leitungsteam der Suppenküche besteht aus Gudrun Barth (von links), Werner Dobrzynski, Marianne Effe, Sigrid Berkau, Bogdan Bloch sowie, nicht im Bild, Christine Jurek, Hannelore Kanter und Jörg Pasemann. Foto: Frank Schildener

Die Not lindern: Die ökumenische Suppenküche verhilft seit 23 Jahren Bedürftigen zu einer warmen Mahlzeit. Marianne Effe vom Leitungsteam sieht nicht nur die Bedürftigkeit, sondern auch die Einsamkeit der Menschen. Die Ehrenamtlichen haben auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Bedürftigen. Altersarmut, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Verlust der Wohnung – das sind einige der Gründe für die Bedürftigkeit. Im Sommer gibt es Frühstück in der Suppenküche, im Winter ein warmes Mittagessen. Alles wird frisch gekocht. 80 Ehrenamtliche helfen. Das Suppenküchen-Team weiß, dass es die Not nur lindern kann.

Karl Wagner unterstützt Flüchtlinge beim Deutsch lernen und ist Kandidat für den Wolfenbütteler des Jahres. Foto: Shirin Schönberg

Nächstenliebe und Versöhnung: Karl Wagner (90) setzt sich ehrenamtlich im Willkommenscafé für Flüchtlinge ein. Hier unterstützt er die Geflüchteten bei den Aufgaben für ihre Sprachkurse. Und weil die Kurse teilweise ganz schön öde sind, hat er begonnen, Märchen für die Besucher des Cafés zu schreiben. Einer syrischen Familie half er bei der Wohnungssuche. Bei seiner ehrenamtlichen Arbeit geht es ihm darum, Toleranz und Nächstenliebe zu leben. Für ihn ist das ein stückweit Versöhnungsarbeit. Mit seiner Frau und seinen beiden Kindern lebte er Mitte der 60er-Jahre in einem Kibbuz in Israel. Er bietet einen selbst entwickelten Online-Kursus Hebräisch an.

Wählen Sie den Wolfenbütteler des Jahres 2019 Wer ist Ihr Favorit bei der Wahl zum Wolfenbütteler des Jahres 2019? Bengin Hesko Dieter Kertscher Die „Bademeister“ Philipp Bräuer Vivian Till-Geiser Martin Böye Ille Schneider Annette Goslar Die ökumenische Suppenküche Karl Wagner Abstimmen