Wolfenbüttel. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist das Auto in Wolfenbüttel von einem Grundstück entwendet worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte stehlen Audi Q5 in Dr.-August-Wolfstieg-Straße

In Wolfenbüttel ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Audi Q5 gestohlen worden. Das teilt die Polizei Wolfenbüttel mit. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug in der August-Wolfstieg-Straße. Das Auto war dort auf einem Grundstück abgestellt. Der Wert des Fahrzeuges wird auf circa 50.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331)9330 entgegen.