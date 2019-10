Laternenumzug zum Herbstfest abgesagt

Neues Konzept für das Herbstfest der Stadt Wolfenbüttel: Klettertürme für Kinder, Bungee-Trampoline für Jugendliche und ein Bälle-Bad für die Jüngsten stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Auch das ist neu: Der Lampion-Umzug entfällt. Damit ist das alte Konzept „Laterne trifft Shopping“ ad acta gelegt. Der verkaufsoffene Sonntag aber findet statt. Es ist der letzte in diesem Jahr.

Noch im vergangenen Jahr hatte es einen Lampionumzug zum Herbstfest gegeben. Aber es sei besser, die Organisation eines Lampionumzuges der Freiwilligen Feuerwehr zu überlassen, so Anna Wohlert-Boortz, Sachgebietsleiterin im Veranstaltungsmanagement der Stadt. In den vergangenen Jahren hatte es nämlich stets zwei Lampionumzüge kurz hintereinander gegeben.

Nun also haben das Veranstaltungsmanagement der Stadt und die Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel (IWW) das Herbstfest neu gedacht. „Wir haben alles, was das Kinderherz begehrt, nach Wolfenbüttel geholt. Es gibt praktisch an jeder Ecke etwas Besonderes zu entdecken“, verspricht Anna Wohlert-Boortz, Sachgebietsleiterin im Veranstaltungsmanagement der Stadt. Dazu zählen auch Hüpfburgen und Kinderschminken.

Während die Kinder spielen, können die Erwachsenen in der Stadt einkaufen gehen. Die Kinder können basteln und Kürbisse bemalen oder etwa mit Glitzerteilchen bekleben. Beim Schminken können sich die Kinder eine Gesichtsbemalung passend zu Halloween wünschen.

In das Getümmel in der Fußgängerzone mischen sich die beiden Stelzenläufer Mapel und Pumpkin. Sie werden auch am Krambuden zu sehen sein. Das Straßentheater „Einfach Riesig“ wird das Publikum in Clownskostümen unterhalten. Publikum aufgepasst: Die beiden jonglieren sogar mit Feuer.

Entlang der Langen Herzogstraße wird es Sitzplätze geben, die in herbstlichen Farben angemalt sind. Nach dem Erntedank wird nun Gemüse auch die Sitzplätze schmücken. „Wir verschenken die Kürbisse an die Kindertagesstätten der Stadt“, kündigte die Veranstaltungsmanagerin an. So seien Kindertagesstätten dazu aufgerufen, sich bei Interesse im Rathaus bei der Abteilung Veranstaltungsmanagement zu melden. Am Tag nach der Veranstaltung werden die Kürbisse an die Einrichtungen ausgeliefert.

Das Herbstfest findet am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 18 Uhr statt. Die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag um 13 Uhr.

Der Laternenumzug der Freiwilligen Feuerwehr Wolfenbüttel findet am Samstag, 26. Oktober, 18.30 Uhr vom Gerätehaus aus statt. Um 15 Uhr beginnt dort das Fest.