Feuerwehr rückt in Wolfenbüttel zu zwei Bränden aus

Zwei Feuerwehreinsätze gab es am Mittwochabend in Wolfenbüttel.

Wolfenbüttel. Durch Warnmelder sind die Feuerwehren in Wolfenbüttel am Mittwoch zu zwei Bränden alarmiert worden. Ein Brandort war stark verqualmt.

Zwei Einsätze beschäftigen die städtischen Ortsfeuerwehren in Wolfenbüttel am Mittwochabend. An der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel und in Groß Stöckheim Am Bache piepten Rauchmelder in Wohnungen, wie Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Tobias Stein mitteilte.

Erdgeschoss voller Rauch

Der Rauchmelder-Alarm in Groß Stöckheim war mehr als gerechtfertigt – die Wohnung im Erdgeschoss war laut Feuerwehr bereits voll mit Rauch. Die Ursache war angebranntes Essen. Nur mit Atemschutzgeräten war es den Feuerwehrleuten möglich, die Wohnung zu betreten.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand. Auch bei dem Einsatz an der Ahlumer Straße sei das Handeln der Feuerwehr erforderlich gewesen. „Rauch, wie in Groß Stöckheim, gab es glücklicherweise hier nicht“, so der Feuerwehr-Sprecher. red