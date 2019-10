Wolfenbüttel: Polizei warnt vor falschen Polizeianrufen

Die Polizei Wolfenbüttel warnt die Bevölkerung vor betrügerischen Telefonanrufen: Laut eigenen Angaben sind der Polizei am Mittwoch insgesamt vier Fälle gemeldet worden, in denen offensichtlich falsche Polizeibeamte sich telefonisch bei älteren Mitbürgern gemeldet haben. Alle Betroffenen haben sich vorbildlich verhalten und die Gespräche sofort beendet, so dass kein Schaden entstanden ist.

Hier die Hinweise ihrer Polizei dazu:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.