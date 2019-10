Zwei Verletzte bei schwerem Unfall auf der A36 bei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Am Dienstagmorgen hat es auf der A36 in Wolfenbüttel gekracht. Zwei Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Strecke ist Richtung Harz gesperrt.

Ein langer Stau, zwei Verletzte und zwei Schrottreife Pkw – so lautet die erste Bilanz der Polizei zu einem Unfall, der sich am Dienstagmorgen auf der A36 zwischen Wolfenbüttel-Süd und Flöthe ereignet hat. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage mitteilt, krachte es gegen 7.18 Uhr.

Unfall auf der A36: Strecke Richtung Harz gesperrt

Zwei Pkw sind demnach so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Die A36 ist am Morgen in Richtung Harz voll gesperrt. Zwei Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Der Verkehr staut sich auf mehrere Kilometer. Die Feuerwehr war zunächst davon ausgegangen, dass womöglich jemand eingeklemmt sei. Dieser Verdacht bestätigte sich laut Feuerwehr-Sprecher Tobias Stein nicht. Wie schwer die Verletzungen sind, ob noch weitere Fahrzeuge beteiligt waren und wie es zu dem Unfall kam, konnten am Morgen weder die Polizei noch die Feuerwehr genau sagen.

Unfall auch in der Gegenrichtung

Auch in Richtung Braunschweig hat sich am Dienstagmorgen auf der A36 ein Unfall ereignet. Dort staut sich der Verkehr um 8.30 Uhr auf fünf Kilometern. feu