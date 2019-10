Wolfenbütteler klagen über zu wenig Radabstellplätze

Gerade an Markttagen kommen inzwischen viele Wolfenbütteler mit dem Rad in die Innenstadt. Sie stellen ihr Rad dann gern am Kornmarkt ab, weil sie dort eventuell auch noch die Bäckerei, die Buchhandlung oder einen der Fleischer aufsuchen. Aber geeignete Radabstellanlagen auf dem Kornmarkt sind rar....