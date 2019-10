Wolfenbüttels Bürgermeister Pink in neuem politischen Bündnis

In Wolfenbüttel gibt es eine neue politische Gruppierung: das „Bündnis unabhängiger Wähler Wolfenbüttel“ ist am Freitagmittag an die Öffentlichkeit getreten. Gleichberechtigte Sprecher des Vorstandes sind Martina Sharman und Dr. Christian Hantelmann. Bürgermeister Thomas Pink sei als politischer Berater in den Vorstand berufen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Unabhängigen Wähler. Mareike Hecht ist Schatzmeisterin und...