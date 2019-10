Autos stoßen auf Wolfenbütteler Kreuzung zusammen

Vermutlich aus Unachtsamkeit, so die Polizei, missachtete am Dienstag, 29. Oktober, gegen 12.40 Uhr eine 77-jährige Autofahrerin im Kreuzungsbereich Elbinger Straße/Königsberger Straße in Wolfenbüttel die Vorfahrt einer 22-jährigen Fahrerin, die mit ihrem Auto auf der Elbinger Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß seien die beteiligten Autos erheblich beschädigt worden und hätten abgeschleppt werden müssen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund

25.000 Euro geschätzt, so die Polizei weiter.

