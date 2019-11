Wolfenbüttel. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag drei PKW an der Hegelstraße, Am Schiefen Berg und am Ibergweg in Wolfenbüttel aufgebrochen.

Die Täter schlugen jeweils eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere, teilt die Polizei mit. Sie bauten die Lenkräder und in einem Fall das digitale Display aus.

Bei dem Versuch, einen BMW in der Straße Am Schiefen Berg aufzubrechen, lösten die Täter die Alarmanlage des Fahrzeuges aus und weckten hiermit den Fahrzeugbesitzer. Die Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.