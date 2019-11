Teichgrundstück in Wittmar wird umgestaltet

35 Helfer packten in Wittmar mit an.

In jedem Frühjahr, so heißt es in der Pressemitteilung, machen sich tausende Amphibien auf den Weg, um in den beiden Teichen abzulaichen. Nun sollte das Grundstück naturnah umgestaltet werden.

Zum einen musste ein großer abgebrochener Ast einer Weide beseitigt werden, zum anderen wurden unzählige nicht einheimische Sträucher wie zum Beispiel Forsythie entfernt, teilt der Landkreis weiter mit. Außerdem seien die Ufer von zu viel Schilf, Brennnesseln und Disteln befreit worden.

Die grobe Vorarbeit mit Motorsäge und schwerem Gerät führten demnach Mitarbeiter der Kreisstraßenmeisterei des Landkreises aus. In mehreren Arbeitseinsätzen bereiteten anschließend 35 Helfer der Amphibienschutzgruppe Wittmar und des Gymnasiums im Schloss Wolfenbüttel das Grundstück für die Nachpflanzung mit einheimischen Sträuchern und Bäumen vor und legten neue Strukturen an.

In der Amphibienschutzgruppe arbeiten Mitglieder der Wolfenbütteler Kreisgruppen des Naturschutzbundes (Nabu), der Naturschutzjugend (Naju), des Bundes für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und des Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA) zusammen. Langfristiges Ziel bei der Umgestaltung des Teichgrundstückes ist es nach Verwaltungsangaben, seltene Lebensräume zu erhalten und die darin vorkommenden Tier- und Pflanzenarten zu fördern beziehungsweise gefährdete Arten zu schützen. So seien mehrere Totholzhaufen neu angelegt und zwei Steinhaufen aufgeschichtet worden, die in den nächsten Jahren erweitert werden sollten. Während der Biotoppflegearbeiten hätten die Helfer Heidelibellen und Blaugrüne Mosaikjungfern bei der Eiablage an den Teichen beobachtet. Außerdem seien zwei Nester der Zwergmaus im Schilf und eine Raupe des Buchenstreckfußes im Gehölz gefunden worden. Auf dem Grundstück leben neben Kröten, Fröschen und Molchen auch Blindschleichen, Eidechsen und seltene Schmetterlinge – alles bedrohte Arten, die auf der Roten Liste stehen, heißt es weiter.

Zudem sei Müll gesammelt worden, der illegal über den Zaun geworfen worden sei. Außerdem sei der mehrreihige Stacheldrahtzaun, der auf der Einzäunung befestigt war, beseitigt worden, so dass sich keine Tiere, insbesondere Vögel, mehr daran verletzten könnten.

Wer sich künftig am Amphibienschutz oder auch an Biotoppflegeeinsätzen beteiligen möchte, kann sich unter amphibienschutz-wittmar@web.de bei Andrea Onkes melden. Neue Helfer werden immer gebraucht und gerne eingewiesen.