Elchfettseife auf Wolfenbütteler Kunsthandwerkermarkt

Granatapfel- oder Erdbeerseife sind bekannt, aber Elchfettseife? Die taucht im Internet nur in dem Roman „Die wilde Jagd“ mit der Passage auf: „Sie hatte genug Elchfettseife für ein ganzes Leben gekocht. Doch dem Gestank vermochte sie nirgendwo zu entrinnen. Er hing in ihren Kleidern und Haaren.“ Am 29. November können Wolfenbütteler Elchfettseife kennenlernen und sogar am Stand von Sabine Schulz aus Lekvattnet in Schweden auf dem 39....