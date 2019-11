ADFC: Radfahren in Wolfenbüttel ist nicht gefährlich

Um welches Thema es am Mittwochabend beim von Redakteur Kai-Uwe Ruf moderierten Leserforum unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) ging, das war bereits vor dem Veranstaltungsort Kommisse sichtbar. Dort waren extrem viele Fahrräder abgestellt worden. An 107 von insgesamt 2631 von der Polizei registrierten Unfällen waren im Jahr 2018 Radfahrer beteiligt. 63 Radfahrer wurden dabei leicht und 12...