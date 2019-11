Unfall beim Abbiegen: zwei Verletzte bei Schladen

Eine 61-jährige Autofahrerin übersah nach Polizeiangaben beim Einbiegen von der Landesstraße 511 (aus Richtung Isingerode kommend) auf die Bundesstraße 82 das vorfahrtberechtigte Auto eines 60-Jährigen. Der sei mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße in Richtung Hornburg unterwegs gewesen. Durch den Zusammenstoß sei die 61-jährige mutmaßliche Unfallverursacherin sowie eine 59-jährige Mitfahrerin im Auto des 60-Jährigen verletzt worden. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von zirka 6000 Euro, sie wurden abgeschleppt, so die Polizei.

