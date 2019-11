Mit 2 Promille war ein 26-jähriger am Samstag in Wolfenbüttel mit Fahrrad unterwegs.

Wolfenbüttel. Die Polizei kontrollierte in der Nacht auf Samstag einen Radfahrer in Wolfenbüttel. Der Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

Radfahrer mit 2 Promille in Wolfenbüttel erwischt

Ein 26-jähriger Radfahrer wurde am frühen Samstagmorgen um 1.30 Uhr in der Reichstraße in Wolfenbüttel kontrolliert.

Dabei stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholwert habe dann einen Wert von 2 Promille ergeben.

Eine Blutprobe sei angeordnet worden und ein Strafverfahren eingeleitet.