Ein Baum fürs Fest aus dem Schladener Freibad

Schließlich stehe eine fast schon traditionelle Veranstaltung auf dem Gelände des Schladener Freibads noch aus: der Verkauf von Weihnachtsbäumen.

Der trage mit Unterstützung des Schladener Rewe-Marktes wesentlich zum Erhalt des Schladener Bades bei. Der Verkauf der Nordmann-Tannen beginne noch vor dem dritten Advent.

So öffnet der „Weihnachtswald“ am Freitag, 13. Dezember, in der Zeit von 13 bis 17 Uhr seine Pforten. Einen Tag später, am Samstag,

14. Dezember, beginnt der Verkauf der Bäume bereits um 11 Uhr und endet dann um 15 Uhr.

Dazu gibt es am Freitag ab

16.30 Uhr stimmungsvolle Weihnachtsklänge. Zu Gast sein wird laut Veranstalter der Achimer Posaunenchor. Zudem sorge der Förderverein auch für Essen und Getränke. Dann könne nach dem Aussuchen des Baumes bei Bratwurst und Glühwein noch ein wenig geklönt werden.