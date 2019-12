Hort- und Krippenplätze in Wolfenbüttel sehr begehrt

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten ist in Wolfenbüttel auch nach der vor einigen Monaten heftig diskutierten Gebührenneuordnung ungebrochen hoch. Das teilte die Verwaltung den Mitgliedern des städtischen Jugend- und Sozialausschusses mit. In konkreten Zahlen bedeutet das: Die derzeit vorhandenen 353 Krippenplätze sind alle belegt. Von den Hortplätzen sind 340 der vorhandenen 359 Plätze belegt. Die Verwaltung...