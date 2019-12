Der Weihnachtsmarkt lockt

Cramme. In stimmungsvoller Atmosphäre rund um den großen geschmückten Weihnachtsbaum findet am Wochenende der Crammer Weihnachtsmarkt am Burgende 3 statt.

Am Samstag, 14. Dezember, hat er von 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf dem historischen Mittelalterhof sorgen dann laut Pressemitteilung traditionelle Holzstände und Feuerstellen für ein gemütliches Ambiente. „In weihnachtlicher Stimmung können die Besucher gemütlich in der großen Scheune stöbern“, heißt es dort weiter. Angeboten wird demnach an zahlreichen Verkaufsständen Selbstgemachtes – von Hundekeksen über Socken bis zum Weihnachtsschmuck. „Funkelnde Lichter weisen den Weg, ein Duft von Punsch liegt dann in der Luft. Und der Weihnachtsmann verteilt Geschenke an die Kleinsten“, teilt der Veranstalter weiter mit. Für die Kinder werde Ponyreiten angeboten, fantasievoll werde es dann beim Kinderschminken. Zudem gibt es, so berichtet es der Veranstalter, eine große Tombola.

Am Eingang zum Hof könnten die Besucher in diesem Jahr ihre Weihnachtsbäume kaufen – „und einen Glühwein gibt es kostenlos dazu“. Premiere feiere in diesem Jahr die Feuershow am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 17 Uhr.

Für Essen und Getränke ist gesorgt – es gibt laut Veranstalter Glühwein, Punsch, Fisch- und Grillspezialitäten, Grünkohl mit Knackern, Leckereien vom Bäcker und Crepes werden angeboten. Im Kaffee Schnack, in dem der Kamin lodert, gibt es Torten und Kaffee.