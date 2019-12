Autofahrer rammt in Wolfenbüttel geparkten Kleintransporter

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte mit seinem Auto am Dienstagvormittag einen auf dem Schloßplatz in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten Ford Transit und beschädigte diesen an der linken Seite. Das hat die Polizei am Mittwoch mitgeteilt. Anschließend habe der Verursacher seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge hatte sich das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursacherfahrzeugs notiert und dem Geschädigten mitgeteilt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. red