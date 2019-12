Wasserverband Weddel-Lehre hält die Preise stabil

Zwei Nachrichten gibt es für Kunden des Wasserverbands Weddel-Lehre (WWL) und die Region: Die Kubikmeterpreise für Trink- und Abwasser bleiben stabil. Zudem verstärkt eine neue E-Auto-Flotte jetzt die Erfolge des WWL auf dem Gebiet der CO 2 -Einsparung, teilt der Verband mit.

Sechs E-Autos seien ab sofort im WWL-Verbandsgebiet unterwegs. Ab Januar werde der WWL den externen Strombedarf nur aus erneuerbaren Energiequellen decken. Geschäftsführer Ralf Johannes: „Damit kommen wir dem Ziel näher, den WWL so schnell wie möglich zum klimaneutralen Unternehmen zu machen. Alle Unternehmensbereiche wurden in den letzten Jahren auf ihre Energieeffizienz hin geprüft und optimiert.“

Mit dem Umstieg zum Jahresbeginn 2020 auf einen Strombezug aus erneuerbaren Energien werde eine weitere Einsparung in Höhe von 1600 Tonnen CO 2 erreicht. Das Verbandsgebäude in Cremlingen werde bereits jetzt zu knapp 30 Prozent mittels Sonnenenergie versorgt. Die steigende Anzahl an E-Autos sowie ein E-Bike würden durch die Photovoltaik-Flächen auf den Dächern der Betriebsgebäude und mittels moderner Ladeinfrastruktur durch den WWL selbst gespeist. Die Photovoltaik-Flächen des WWL sollen im nächsten Jahr um weitere 60.000 Kilowattstunden Energiegewinnung erweitert werden, die zum größten Teil zur Eigenversorgung genutzt werden sollen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Verbandsvorsteher Günter Eichenlaub habe deutlich gemacht, dass Nachhaltigkeit und gut ausgebildetes Personal entscheidende Faktoren für die Zukunftsfähigkeit moderner Unternehmen seien. „Der WWL geht vorbildlich in die Zukunft“, wird er zitiert.

Wichtiger Tagesordnungspunkt der Tagung von Vorstand und Delegierten der Verbandsversammlung des Wasserverbandes Weddel-Lehre (WWL) im Cremlinger Event-Center sei zudem der Beschluss des Wirtschaftsplanes für 2020 gewesen.

Die Investitionssumme für die Anlagen und Netze betrage für das Jahr 2020 13 Millionen Euro. Die Schwerpunkte: Erneuerung der Trinkwasser-Transportleitungen und im Schmutzwasser- und Niederschlagswasserkanalnetz sowie Erschließungsmaßnahmen für neue Baugebiete der Region. 2019 habe der WWL elf Kilometer Trinkwasserleitungen und vier Kilometer Kanalnetz verlegt.

Mehr als 40 Delegierte aus Braunschweig, Wolfsburg, den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel sowie Gifhorn hätten an der WWL-Versammlung in Cremlingen teilgenommen. Neu in den WWL-Vorstand gewählt wurden Detlef Kühn für die Stadt Braunschweig und Klaus-Dieter Arndt für die Samtgemeinde Sickte.