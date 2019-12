Einbrecher grillen in Schöppenstedt in aufgebrochenem Imbisswagen

Diebe mit Hunger haben in Schöppenstedt zugeschlagen: Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 18.45 Uhr, bis Samstag, 8.30 Uhr, im Schwarzer Weg, in einen Imbisswagen eingebrochen.

Diebe trinken Glühwein

Dort nahmen sie den Grill in Betrieb und verköstigten sich direkt vor Ort mit gegrillten Würstchen und Glühwein. Im Anschluss entwendeten sie noch diverse Gegenstände.

Polizei sucht Zeugen der Grillaktion

Da sie sich über einen längeren Zeitraum im Imbisswagen aufgehalten haben müssen erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen auf die Täter. red