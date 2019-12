Wolfenbüttel. Die Taten ereigneten sich in Wolfenbüttel, in Sickte, in Lucklum und in Fümmelse. Die Schadenshöhe ist noch nicht in allen Fällen klar.

Einbrüche an Festtagen in Wolfenbüttel – Polizei sucht Zeugen

Im Bereich des Polizeikommissariates Wolfenbüttel ist es über die Weihnachtsfeiertage zu vier Einbrüchen und Autoaufbrüchen gekommen, heißt es im Polizeibericht vom Donnerstag. Es werden in allen Fällen Zeugen gesucht.

In Sickte hebelten Unbekannte ein Fenster eines Firmengebäudes auf und verschafften sich so Zugang zu den Räumen, so die Mitteilung. Nach bisherigen Erkenntnissen seien 80 Euro Bargeld entwendet worden. Die Tatzeit für den Einbruch an der Schöninger Straße: zwischen 24. Dezember, 19 Uhr, und 25. Dezember, 15.45 Uhr.

In Lucklum und Wolfenbüttel seien zwei Einfamilienhäuser Ziele von Einbrechern gewesen. Durch Aufhebeln der Terrassentüren hätten sie sich in beiden Fällen Zugang verschafft und die Räume durchsucht. In Lucklum lägen bisher keine Erkenntnisse zum Diebesgut vor, in Wolfenbüttel seien nach bisherigen Erkenntnissen 5000 Euro Bargeld entwendet worden. Die Tatzeiten: Lucklum, Am Pulverberg, zwischen 24. Dezember, 20 Uhr, und 25. Dezember, 10.30 Uhr; Wolfenbüttel, Keplerstraße, zwischen dem 23. Dezember, 11 Uhr, und 25. Dezember, 18.45 Uhr.

Zudem sei zwischen Heiligabend, 8 Uhr, und erstem Feiertag, 11.30 Uhr, an der Fümmelser Straße ein Auto aufgebrochen und Werkzeuge entwendet worden. Schadenshöhe: etwa 4000 Euro.

Hinweise: (05331) 9330.