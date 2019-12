Frau schlägt in Wolfenbütteler Kino Kindern auf den Kopf

Während eines Kinobesuchs am Donnerstag, 26. Dezember, gegen 16.50 Uhr soll sich nach Polizeiangaben eine bislang nicht ermittelte Frau über lautes Lachen von drei Kindern im Alter von 11 bis 12 Jahren derart geärgert haben, dass sie den vor ihr sitzenden Kindern mit der Hand auf den Kopf geschlagen hat. Nach der Vorstellung soll sie demnach vor dem Eingang zum Kino an der Langen Straße eines der Kinder am Revers gepackt haben. Hierdurch habe das Kind leicht Verletzungen erlitten. Die Frau sei in Richtung der Parkpalette Karlstraße gegangen. Beschreibung der Frau: etwa 40 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, kurze dunkle Haare, schwarz gekleidet. Sie sei in Begleitung einer zirka

20 Jahre alten Frau (vermutlich ihre Tochter) gewesen.

Hinweise: (05331) 9330.