Sogenannte "Krähenfüsse" zum Zerstechen von Autoreifen. Ähnliche Metalldorne dürften in Weddel zum Einsatz gekommen sein, sie wurden vor und hinter den Reifen von geparkten PKW platziert.

Wolfenbüttel. In Weddel platziert ein Unbekannter Metalldorne, in Wolfenbüttel fährt ein Mann ohne Führerschein, zwei andere randalieren.

Unbekannter platziert Metalldorne an PKW im Kreis Wolfenbüttel

Bereits in der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in der Straße Hopfengarten Weddel speziell bearbeitete Metalldorne vor und hinter den Reifen zweier abgestellter PKW platziert. Das berichtet die Polizei am Samstag. Ob es sich dabei um sogenannte Krähenfüße handelt, kann die Polizei nicht sagen.

Krähenfüße in Weddel – nicht der erste Fall

Die Polizei spricht von gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr. Laut den Ermittlern wurden ähnliche Sachverhalte bereits vor einigen Monaten angezeigt.

Ebenfalls am Freitag randalierten in der Cranachstraße in Wolfenbüttel zwei Männer. Zwar war laut Polizei noch keine Straftat geschehen, die heribeigerufenen Beamten ermahnten den 23-jährigen Braunschweiger und 32-jährigen Wolfenbütteler dennoch, sich zu benehmen.

Randalierer per Haftbefehl gesucht

Dabei überprüften die Beamten auch die Personalien der beiden Randalierer. Wie sich herausstellte, wurde der Braunschweiger per Haftbefehl gesucht. Er musste vor Ort den haftbefreienden Betrag entrichten, schreibt die Polizei.

In der Nacht zu Samstag kontrollierte die Polizei dann in der Campestraße in Wolfenbüttel einen 27-Jährigen Wolfenbütteler, der im Auto unterwegs war. Einen Führerschein hatte er nicht, wie die Polizei mitteilt. eng