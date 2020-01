Wolfenbüttels Kinder werden im Kino unterrichtet

Auch in Wolfenbüttel finden diese im Filmpalast an der Langen Straße und im Kino Cinestar an der Bahnhofstraße statt. gestartet wird am Montag, 2. März.

Lehrer können einen passenden Film für alle Jahrgangsstufen und Schularten aussuchen, um aktuelle Lehr- und Lerninhalte durch filmische Stoffe zu vermitteln, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig biete das Medium Film, seine Sprache und Wirkung den Schülern die Möglichkeit, ihre Film- und Medienkompetenzen während der Schul-Kino-Wochen zu stärken.

Eine Besonderheit seien die Filmgespräche zu ausgewählten Filmvorführungen. In Wolfenbüttel betrifft dies die Filme „Nur eine Frau“ am 5. März, 9 Uhr, und „They shall not grow old“ am

6. März, 9 Uhr. Beide Filme werden im Cinestar gezeigt. Referenten diskutieren mit Regisseuren, Produzenten, Schauspielern und den Schülern.

Das Programm der Schul-Kino-Wochen Niedersachsen bestehe aus Filmen, die zur Auseinandersetzung über künstlerische wie thematische Aspekte gleichermaßen anregten und neue Sichtweisen und Einsichten vermittelten. Thematische Sonderreihen bildeten einen wesentlichen Bestandteil des ausgewählten Filmprogramms. „Mit den Filmen sollen sich junge Zuschauer mit den Bedürfnissen heutiger und zukünftiger Generationen kritisch auseinandersetzen“, heißt es in der Mitteilung. Die Sonderprogramme „30 Jahre Deutsche Einheit“ und „17 Ziele – Eine Zukunft“ böten Anknüpfungspunkte für alle Altersstufen und Schulformen – ebenso das Filmprogramm zum „Wissenschaftsjahr 2020“, welches sich der Bioökonomie widme.

Auf Wunsch würden Filme in Originalsprache mit oder ohne deutsche Untertitel angeboten, zum Beispiel beim Film „Toy Story“ am

2. und 6. März im Filmpalast und im Cinestar. Zur Vor- und Nachbereitung des Kinobesuchs gebe es für Lehrkräfte zu allen Filmen kostenlose pädagogische Arbeitsmaterialien.

Ab sofort können Lehrkräfte ihre Klassen für die Vorstellungen anmelden: . Eintritt: 4 Euro, Lehrkräfte und Begleitpersonen frei.