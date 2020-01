Wolfenbüttel. Philipp Cantauw ist auf der Mitgliederversammlung der Gütegemeinschaft Buskomfort (gbk) in Stuttgart einstimmig in den Vorstand gewählt worden.

Gütegemeinschaft Buskomfort: Wolfenbütteler in Vorstand gewählt

Der 43-jährige Geschäftsführer des Reiseveranstalters „Der Schmidt“ aus Wolfenbüttel löst in dieser Funktion den Wolfenbütteler Wilhelm Schmidt ab, der nicht mehr für den gbk-Vorstand kandidiert hat, heißt es in der Mitteilung.

Cantauw als Marketingexperte freue sich über seine Wahl in den Vorstand eines Verbandes, der seit 45 Jahren für Verbraucherschutzin der Bustouristik stehe. „Damit will ich einen Beitrag dazu leisten, dass die klimafreundliche Mobilität mit dem Reisebus für die Touristen noch attraktiver wird“, wird der Wolfenbütteler zitiert. Weil klassifizierte Qualitätsbusse die Atmosphäre nur mit 32 Gramm Kohlendioxid pro Personenkilometer belasteten, seien diese komfortablen Fahrzeuge auch klimafreundlicher als Bahn, Flieger und PKW.

Wilhelm Schmidt. Foto: Privat

Sein Vorgänger im Amt, Wilhelm Schmidt, habe sich

15 Jahre im gbk-Vorstand engagiert, seit 2001 als stellvertretender Vorsitzender. Hermann Meyering habe den 62-Jährigen als kreativen Vordenker der gbk gewürdigt.

„Vielleicht liegt es ja tatsächlich an dem weltberühmten Kräuterlikör, der in seiner Heimatstadt produziert wird: Der Schmidt ist eine scheinbar unerschöpflich sprudelnde Quelle innovativer Ideen“, so Meyering.