Auszeichnung für den Wolfenbütteler Filmpalast in München

Der Filmpalast in Wolfenbüttel zählt zu den 100 beliebtesten Kinos in Deutschland. Für den ersten Platz hat es am Donnerstagabend in München zwar nicht gereicht. „Aber wir freuen uns, dabei gewesen zu sein. Es war eine schöne Erfahrung und wir kommen gern wieder“, sagt Chyar Hesko, Inhaber des Filmpalastes. Das Wolfenbütteler Lichtspieltheater war bei der Aktion „Deutschlands Lieblingskino 2019“ von „Moviepilot“ unter die ersten 10...