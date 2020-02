Feuer in Wolfenbütteler Flüchtlingsheim – fünf Verletzte

In der Flüchtlingsunterkunft Okeraue an der Langen Straße in Wolfenbüttel hat es am Dienstag in der Mittagszeit gebrannt. Fünf Menschen sind durch Rauchgas teils schwer verletzt worden: ein Bewohner, ein Mitarbeiter der Flüchtlingsunterkunft, ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, eine weitere...