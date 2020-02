Wolfenbüttel – Kennzeichen gestohlen und Reifen zerstochen

Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nach diversen Sachbeschädigungen an PKW (Symbolbild).

Wolfenbüttel. Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten PKW bilanziert die Polizei Wolfenbüttel. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Von mehreren Vergehen am Freitag und Samstag berichtet die Polizei Wolfenbüttel am Sonntag.

Kennzeichen von PKW in Cremlingen gestohlen

Am Samstag haben Unbekannte zwischen 13 und 22.15 Uhr die Kennzeichen von einem PKW gestohlen, der auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Cremlingen abgestellt war, Bei dem Wagen handelt es sich um einen grauen Hyundai i10, der in Wolfenbüttel zugelassen ist.

Sachbeschädigungen an PKW in Hornburg und Sickte

In Hornburg haben Unbekannte Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag zwei Reifen eines geparkten Dacia Sandero zerstochen. Der blaue Wagen war auf der Rhodener Straße abgestellt.

Ebenfalls in der Nacht zu Samstag beschädigten Unbekannte in Sickte einen grauen VW Golf, indem sie den rechten Außenspiegel samt Spiegelglas aus der Halterung brachen.

Für alle drei Fälle bittet die Polizei Wolfenbüttel um Zeugenhinweise unter Telefon 05331 / 933-0