Feuerwehr Warle leistet 3075 Dienststunden

Die Feuerwehr Warle hat derzeit 10 Aktive, 6 in der Altersabteilung/Passive, sowie 28 Fördernde und 23 Kinder in der Kinderfeuerwehr.

„Im Berichtsjahr 2019 sind 3075 Stunden Dienst absolviert worden“, verkündete Ortsbrandmeister Andreas Kliebisch. 820 Stunden verbuchte die Kinderfeuerwehr. Es gibt nun sechs Atemschutzgeräte-Träger. Zu den Gästen gehörten die Ehrenbrandmeister der Wehr, Karl-Herrmann Weidner und Wolfgang Schrader.

Besonders erwähnt wurde das 15-jährige Bestehen der Kinderfeuer, das mit einigen Kinderfeuerwehren gefeiert wurde. Kinderfeuerwehrwartin Anja Lassmann ließ in dieser Runde noch einmal die Jubiläumsfeier Revue passieren. Dabei listete sie auch die vielen Aktionen auf, die von den Mädchen und Jungen mit viel Spaß und Freude wahrgenommen wurden.

Für seine 50-jährige Treue zur Feuerwehr wurde Hans -Detlef Decker geehrt.

Im vergangenen Jahr gab es einen Hochwasser-Einsatz sowie zahlreiche Sitzungen. Theorie und Praxis wurden durch Lehrgänge auf Kreis-und Landesebene geschult.

Außerdem erinnerte Kliebisch an das Osterfeuer, das Dorffest, sowie die Unterstützung beim Kinderfest und beim Lampionumzug, die Schaumparty im Freibad Schöppenstedt und den Volkstrauertag.

Bei den Wahlen wurden Thomas Krüger zum Gerätewart, Hermann Graf als Kassier, Andreas Krüger zum Schriftführer, Christian Schrader als Sicherheitsbeauftragter und Anja Lassmann zur Kinderfeuerwehrfrau bestimmt. Kassenprüfer wurde Andreas Weidner.

In der Vorschau wurde über das Osterfeuer am Ostersonntag, die Leistungsüberprüfung in Schöppenstedt, das Dorffest, eine Tagesfahrt sowie über das Kinderfest und den Lampionumzug gesprochen.