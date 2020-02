Wolfenbüttel musste 2019 weniger Asylbewerber aufnehmen

Weltweit gibt es derzeit die größte Flüchtlingswelle, die die Menschheit je erlebt hat, wurde am Rande der Sicherheitstagung in München berichtet. Auswirkungen auf die Zahl der Asylsuchenden im Landkreis Wolfenbüttel hatte diese Entwicklung – bisher – noch nicht. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Die Zahl der Asylsuchenden geht weiter zurück. Waren es zur Jahreswende 2015/2016 noch 1880 Asylsuchende, so sind es derzeit nur noch 723....