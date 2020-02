Geparkter BMW wird beschädigt

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 14. Februar, in der Zeit zwischen 10.40 und 12 Uhr an der Wolfenbütteler Bahnhofstraße ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben war ein grauer BMW 5er auf dem Schotterparkplatz an der Bahnhofstraße in Wolfenbüttel geparkt worden. Als die Fahrzeughalterin gegen 12 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrt sei, habe sie einen Unfallschaden an der Frontschürze festgestellt. Dort hätten sich leichte Kratzer sowie weißer Farbaufrieb befunden. Zeugen werden gesucht. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter (05331) 9330.

