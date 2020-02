Mäuse auch in einer Wolfenbütteler Bäckerei bestätigt

Der Landkreis Wolfenbüttel hat bestätigt, dass in einer Bäckerei in Wolfenbüttel Schädlingsbefall festgestellt worden sei. „Dies betraf aber nicht die Orte, wo Lebensmittel zum Verkauf lagen“, schreibt Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel. Der Betrieb sei aber bereits zuvor selbst tätig geworden und habe einen Schädlingsbekämpfer eingeschaltet, dessen Arbeit Erfolg gezeigt habe, so Wilhelm weiter. Dennoch wolle...