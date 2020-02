Lukas Brettschneider hält den Kasten sauber

Bisher ist Lukas Brettschneider den typischen Weg eines Regionalsportlers gegangen. Doch kurz vor der Germania-Herrenmannschaft wird vermutlich Schluss für den 17-Jährigen sein.

„Ich muss noch eineinhalb Jahre zur Schule gehen und will dann zur Polizei nach Hannoverschmünden. Da wird es etwas schwer in den Herrenbereich überzugehen, auch wenn ich darauf sehr viel Lust hätte. Die Spiele werde ich mir dann trotzdem regelmäßig ansehen“, berichtet der A-Junioren-Keeper des BV Germania Wolfenbüttel.

Seine Eltern waren damals Handballer und so schien sein Weg schon früh Richtung Handball zu fallen, doch die Passion für den Fußball fand Brettschneider bereits im Alter von drei bis vier Jahren. „Ich habe immer die Sportschau verfolgt und fand das schon damals sehr spannend“, berichtet der Keeper. Seine Eltern erkannten seine Leidenschaft und meldeten ihn daraufhin bei Germania an. „Der MTV kam dabei nie in Frage“, sagt Brettschneider mit einem Lächeln.

Die Position des Torwarts fiel per Zufall auf den jungen Leistungsträger. In der G-Jugend wechselte der damalige Torhüter in die F-Jugend und so musste ein anderes Kind in den Kasten. „Ich habe dann ohne lange drüber nachzudenken meinen Arm gehoben und seitdem stehe ich zwischen den Pfosten“, berichtet er.

Brettschneider orientiert sich oftmals an den großen Torhütern der heutigen Zeit, ein Idol habe er aber nicht. „Ich verfolge das alles nur gespannt.“ Neben seinen 11 Einsätzen über 90 Minuten in dieser Saison trainiert er auch die ganz kleinen Fußballer aus der G-Jugend.

„Es macht mir unheimlich viel Spaß, man kann sich richtig in die Zeit von damals zurückversetzen. Außerdem ist es ein sehr schönes Gefühl zu sehen, was aus den G-Junioren später einmal wird und wie sie sich stetig verbessern“, berichtet der A-Jugendliche.

Auch sein derzeitiger Coach Christoph Taute, der auch die Leitung der ersten Herrenmannschaft trägt, hält Lobeshymnen über Brettschneider ab. „Er legt sowohl auf, als auch neben dem Platz ein vorbildliches Verhalten an den Tag. Seine Arbeit mit den Kindern in der G-Jugend, wo er sich mit einer Menge Herz kümmert, kommt im Verein sehr gut an“, berichtet Trainer Taute.

Zudem sei der jugendliche Keeper ehrgeizig, zuverlässig und talentiert. In der laufenden Landesligasaison musste Lukas Brettschneider in elf Spielen erst 14-mal hinter sich greifen und trug somit seinen Teil zum aktuellen dritten Tabellenplatz bei.

Das Saisonziel steht zudem auch schon fest. „Wir wollen den Pokal gewinnen, das ist unser größtes Ziel. Die Liga haben wir leider nicht mehr in der eigenen Hand und wollen dort lediglich bestmöglich abschließen“, berichtet der Torwart Lukas Brettschneider abschließend.