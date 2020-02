Wolfenbüttel: Autofahrerin verletzt 13-Jährigen leicht

In Wolfenbüttel fuhr am Mittwochmorgen eine Autofahrerin einen Jugendlichen an.

Eine Autofahrerin fuhr am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr einen 13-Jährigen Radfahrer an, meldet die Polizei Wolfenbüttel. Laut Mitteilung beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin vom Neuen Weg nach rechts in die Ungerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie laut Mitteilung den in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 13-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzte der 13-Jährige zu Boden und verletzte sich hierbei leicht. Er wurde mit dem Rettungsdienst in das städtische Klinikum gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand ein Sachschaden, dessen Höhe die Polizei nicht mitteilt.