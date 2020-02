Wolfenbüttel: Autofahrer ignorieren mehrere Unfälle

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwochmorgen zwischen 7.50 und 13 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen in einer Parklücke im Forstweg in Wolfenbüttel abgestellten grauen VW Golf Variant, teilt die Polizei mit. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den an der hinteren linken Fahrzeugecke entstandenen Schaden zu kümmern. Ein weiterer Fall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Nahversorgungszentrums an der Schweigerstraße, nahe der Ahlumer Straße, teilt die Polizei mit. Hier stieß am Mittwoch, zwischen 12.30 Uhr und 13.30 Uhr, ein ebenfalls unbekannter Autofahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden Daimler in schwarz und beschädigte diesen vorne links. Auch hier beging der Verursacher Unfallflucht. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils zirka 1000 Euro geschätzt. Hinweise: (05331) 9330.

