5 CDU-Kandidaten bewerben sich in Wolfenbüttel für Berlin

Welcher Christdemokrat soll im Wahlkreis Goslar/Salzgitter/Wolfenbüttel bei der Bundestagswahl im Herbst 2021 an den Start gehen? Fünf mögliche Bewerber haben dafür am Freitag ihren Hut in den Ring geworfen: Holger Bormann (38), Arian Haack (33), Uwe Lagosky (58), Maik Schenkhut (51) und Albrecht...