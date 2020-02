Masern-Impfpflicht: Das müssen Wolfenbütteler jetzt wissen

In wenigen Tagen gilt sie auch in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel: die Masern-Impfpflicht. Das Masernschutzgesetz tritt am 1. März in Kraft. Ziel des neuen Gesetzes ist es, dass Schul- und Kindergartenkinder wirksam vor der hoch ansteckenden Infektionskrankheit geschützt werden. Was ändert sich mit dem neuen Gesetz? Das Gesetz sieht laut Stadtpressesprecher Alexander Panknin vor, dass alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr...