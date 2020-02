Rauchmelder im Müll alarmieren Feuerwehr Wolfenbüttel

Zu zwei kuriosen Einsätzen wurde die Ortsfeuerwehr Wolfenbüttel am Donnerstag gerufen, teilt Pressesprecher Tobias Stein mit. Ein lautstark piepender Rauchmelder rief die Feuerwehr an die Cort-Mente-Straße. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Piepen nicht aus den Mehrfamilienhäusern, sondern aus der Mülltonne davor kam. Jemand hatte drei Rauchmelder im Müll entsorgt und die Batterien nicht herausgenommen, so beschallten sie die Nachbarschaft.

Am Mittag ereilte die Feuerwehr ein Hilferuf von der Halchterschen Straße. In der Kleingartenanlage stieg Rauch auf. Auch hier: Entwarnung. Einem Mann war es in seinem Gartenhaus zu kalt, er befeuerte den Ofen mit nassem Holz, das sehr stark qualmte.

Auch am Nachmittag fuhren Feuerwehrfahrzeuge mit Alarm durch die Stadt: Die Brandmeldeanlage eines Spirituosen-Herstellers hatte ausgelöst, auch hier brannte es glücklicherweise nicht.