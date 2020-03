DRK Wolfenbüttel bietet kleinen „Hundeführerschein“ als Seminar

Wolfenbüttel. Gemeinsam mit der Praxis für Ergotherapie ist im Integrations- und Therapiezentrum des DRK (ITZ) am Exer ein neues Projekt entstanden.

Die Ergotherapeutin Lena Bartelborth und ihre ausgebildete Therapiebegleithündin Juna sind in Gruppenangeboten des Familienentlastenden Dienstes (FED) im Einsatz. „Schon im Februar haben wir mit diesem neuen Angebot mit tierischer Unterstützung gestartet“, wird Andrea Bruns, Fachleitung der Praxis für Ergotherapie, in der DRK-Mitteilung zitiert. Die Gruppe richte sich speziell an Kinder und Jugendliche mit mehr Unterstützungsbedarf. Alle zwei Wochen werde ein anderes Sinnesorgan angeregt. Das Besondere dabei: Therapiebegleithündin Juna werde eng eingebunden. Es gehe um entspannende Musik und Geschichten zum Träumen, um Erfahrungen beim Tasten, Fühlen, Riechen und Schmecken.

Gemeinsam mit dem Tier, das im ITZ mittlerweile einen festen Platz habe, würden auch im Laufe des Jahres einige besondere Freizeitaktionen an Wochenenden angeboten. „Gemeinsam mit Juna widmen wir uns spannenden Themen“, erklärt Lena Bartelborth. Sie gestalte das Angebot für ihre Therapiebegleithündin. Bartelborth erklärt den Teilnehmern mit Beeinträchtigungen beispielsweise: Welchen Ursprung hat der Hund? Wie „reden“ Hunde und was bedeutet das? Was frisst ein Hund eigentlich? Und wie nehme ich Kontakt zu ihm auf? Mit Spiel und Spaß werde hier der richtige Umgang mit einem Hund erlernt.

Erster Termin soll am Samstag, 14. März, sein. Am Ende des Tages gebe es für jeden Teilnehmer einen kleinen „Hundeführerschein“. Gelehrt würden auch ein achtsamer Umgang mit Hunden und ein besseres Verständnis für das Verhalten von Hunden. Ganz nebenbei bauten sich so auch Ängste gegenüber Hunden ab, die Angebote sollten aber nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen ansprechen.

Weitere tiergestützte Angebote seien bereits angedacht, aktuell werde an einer Kooperation mit Wolfenbütteler Kindertagesstätten gearbeitet. Damit Juna „in Übung“ bleibe, binde Lena Bartelborth die Retriever-Hündin auch in der Einzeltherapie ein. So begleite sie Lena Bartelborth bei ergotherapeutischen Einsätzen.

Anmeldung und weitere Infos zu allen Gruppenangeboten und deren Kosten: oder per E-Mail an freizeit@itz-drk.de sowie zur Begleithündin: oder E-Mail an ergo@itz-drk.de.