Die Tat ereignete sich an der Straße Am Schloßgarten.

Wendessen. In der Nacht zu Mittwoch wurden die Scheiben von den Unbekannten zerstört. Den Schaden beziffert die Polizei mit zirka 3000 Euro.

Unbekannte werfen Scheiben eines Hauses in Wendessen ein

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 3. März, 20 Uhr, und Mittwoch, 4. März, 3.20 Uhr, zwei Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in Wendessen an der Straße Am Schloßgarten mit Pflastersteinen eingeworfen.

Polizei sucht Zeugenhinweise

Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3000 Euro geschätzt, so Wolfenbüttels Polizeisprecher Frank Oppermann. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.